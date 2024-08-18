Денис Майданов выступил на Дне города в подмосковных Луховицах

Празднование 67-го дня рождения города прошло в подмосковных Луховицах. Кульминацией праздника стал концерт звезды эстрады, исполнителя, поэта и композитора, общественного деятеля Дениса Майданова, который приехал на праздник по приглашению депутата Госдумы Александра Толмачева.

Отмечается, что на площади перед Домом культуры «Старт», когда шел концерт, яблоку негде было упасть. Примечательно, что в Луховицах Денис Майданов побывал впервые.

«За приглашение благодарю коллегу по Государственной Думе Александра Толмачева, уроженца Луховиц, который много делает для округа. Рад, что у меня появилась возможность поприветствовать Луховицы, спеть с людьми патриотические песни, о жизни и о любви. Время важное, и мы должны, хотим и будем дальше со сцены разговаривать с людьми, дарить хорошее настроение, думать о любви и о Родине», — сказал исполнитель.

Денис Майданов пожелал луховичанам выдержки и терпения, призвал поддерживать участников специальной военной операции, их родных и близких.

«Хочется поклониться ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Это Герои, которые не думают, быть ли им Героями, надо так или не надо, а встают и идут за Родину. Знаю, что и в Луховицах много ребят, которые на передовой. Понимаем, что на концерте много представителей семей участников специальной военной операции, которым тоже требуется поддержка», — отметил Денис Майданов.

Луховичан также поздравил глава округа Сергей Тимохин. Он отметил, что город к 67-му дню рождения подошел с хорошими результатами.