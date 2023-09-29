Депутат Хамитов считает, что следует лишать гражданства артистов вроде Лигалайза

Депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов считает, что нужно лишать гражданства артистов, которые забывают, кому обязаны популярностью и благосостоянием, и поливают свою родину грязью, сидя за границей. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что таких артистов продолжают ассоциировать с русской культурой.

По мнению парламентария, такие люди хотят монетизировать статус страдальцев в иных государствах, при этом забывая, что предателей не любят нигде.