Скидка, которой нет: почему заветные «–50%» могут заставить покупателя переплатить

Скидка в 50% далеко не всегда означает реальную экономию для покупателя. Магазины могут заранее увеличивать стоимость товара, чтобы затем представить прежнюю цену как результат масштабной распродажи. Об этом «Газете.Ru» сообщил маркетолог Влад Фишер.

По словам специалиста, продавцу важно учитывать собственную наценку: если после снижения стоимости на половину бизнес продолжает получать прибыль, первоначальная цена могла быть существенно завышена. В таком случае скидка создает ощущение выгоды, хотя покупатель фактически приобретает товар примерно по той же стоимости, что и раньше.

Фишер привел типичный пример. Футболка сначала стоит 1000 рублей. Перед акцией продавец увеличивает цену до 2000 рублей, а затем объявляет скидку 50%. В итоге покупатель снова платит 1000 рублей, хотя рядом с товаром появляется зачеркнутый ценник в 2000 рублей.

Отдельное внимание эксперт обратил на зачеркнутую стоимость. Она не всегда отражает цену, по которой товар действительно продавался ранее. В качестве такой величины может указываться рекомендованная цена производителя.

На маркетплейсах подобные изменения осуществляются особенно быстро: продавцу достаточно изменить стоимость товара перед началом акции. ФАС ранее предупреждала маркетплейсы из-за автоматического включения товаров в распродажи.

Многое зависит от категории товара и размера наценки. В одежде, обуви, парфюмерии, косметике и мебели она может достигать 200–400%. Поэтому продавец способен предоставить скидку в 50% и при этом сохранить прибыль.

С продуктами, лекарствами и техникой ситуация другая: наценка зачастую находится в пределах 10–30%. Поэтому внезапное снижение цены на половину требует объяснения. Причиной может быть приближающийся срок годности, распродажа остатков или прекращение выпуска конкретной модели.

Реальные скидки тоже существуют. Их могут предоставлять из-за внешних дефектов товара, при закрытии магазина, смене коллекции или продаже последних остатков. В таких случаях обычно указывается причина уценки.