В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, массированная атака была отражена над территориями 15 субъектов Российской Федерации, включая Центральный, Южный и Поволжский регионы, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает информационное агентство ТАСС.