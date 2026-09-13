Атака БПЛА ВСУ на регионы России 13 сентября: последние новости, сколько сбито — подробности перехвата 389 дронов
В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, массированная атака была отражена над территориями 15 субъектов Российской Федерации, включая Центральный, Южный и Поволжский регионы, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает информационное агентство ТАСС.
Детали отражения массированной атаки БПЛА
Ключевые показатели работы систем ПВО за ночь:
- Общее количество уничтоженных целей: 389 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- Субъекты РФ, подвергшиеся атаке: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Саратовская, Смоленская области, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Татарстан и Чувашская Республика.
- Морские акватории: Перехват целей также осуществлялся над Азовским, Черным и Каспийским морями.