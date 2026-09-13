Сердце подает сигнал? Эти привычные симптомы нельзя списывать на усталость

Одышка при привычных физических нагрузках, отеки ног, перебои в работе сердца и повышенное артериальное давление могут быть поводами для обращения к кардиологу или терапевту. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

По словам специалиста, насторожиться стоит в ситуации, когда человек начинает хуже переносить нагрузку, которая раньше не вызывала затруднений.

В качестве примера Бойцов привел подъем по лестнице. Если раньше человек без проблем доходил до нужного этажа, а затем внезапно начал останавливаться уже на третьем этаже из-за одышки, это может стать причиной для планового визита к врачу.

Еще одним сигналом могут быть отеки нижних конечностей, которые появились без очевидной причины. Обратить внимание также следует на ощущения перебоев в работе сердца.

Повышенное артериальное давление также является поводом обратиться за медицинской консультацией. Специалист рекомендует не игнорировать подобные изменения и своевременно обсуждать их с врачом.