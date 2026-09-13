Цены возьмут под лупу: какие 24 продукта россиянам будут отслеживать с 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. Контроль будет охватывать весь путь товара — от производителя до розничного магазина. Об этом говорится в утвержденном правительством России документе, который цитирует ТАСС .

В установленный перечень вошли основные продукты повседневного спроса. Среди них говядина, свинина, баранина и мясо птицы, отдельные виды рыбы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца.

Также государство будет отслеживать стоимость сахара, соли, муки, хлеба, риса, гречки и макаронных изделий. В список овощей включены свекла, картофель, репчатый лук, морковь, огурцы, помидоры и капуста.

Мониторинг по всей цепочке поставок позволит определить, на каком этапе происходит заметное увеличение стоимости продукции. Таким образом власти смогут получать более подробную информацию о формировании конечной цены товара.

Решение принимается на фоне сохраняющейся инфляции. По данным Центрального банка России, годовой рост цен составляет 6,3%. Регулятор отмечает, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть в том числе от динамики цен и инфляционных ожиданий населения.

Среди факторов, которые в последние месяцы заметно влияют на ценовую динамику, ЦБ выделяет моторное топливо и плодоовощную продукцию. Инфляционные ожидания бизнеса, граждан и участников финансового рынка изменились неодинаково, но остаются повышенными.

При этом августовская статистика Росстата показала снижение цен в России на 0,08%. Сильнее всего подешевела капуста — в среднем на 18,8%. Для конца лета снижение стоимости овощей является традиционным и связано с завершением сезона.

В то же время апельсины в августе подорожали на 8,1%. Рост стоимости связан с низким сезоном для цитрусовых. Среди услуг сильнее всего снизилась цена отдыха на Черноморском побережье — на 19,7%, что также характерно для осеннего периода.