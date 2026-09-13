Второе поражение подряд: что произошло с 42-летним Салиховым в UFC

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов проиграл чилийцу Игнасио Бахамондесу на турнире UFC Fight Night 288 в Глендейле, штат Аризона. Поединок в полусреднем весе завершился победой Бахамондеса единогласным решением судей.

Бой продолжался все три запланированных раунда. Судьи отдали победу чилийскому спортсмену со счетом 29:28, 30:27, 30:27.

Для 42-летнего Салихова это поражение стало вторым подряд. Теперь его профессиональный рекорд в MMA составляет 22 победы и семь поражений.

29-летний Бахамондес, напротив, прервал серию из двух проигранных поединков. После победы над россиянином на его счету стало 18 побед и семь поражений в смешанных единоборствах.

Главный бой турнира завершился досрочно. Бразильский полутяжеловес Жеан Силва победил американца Хосе Дельгадо удушающим приемом.