«Надо трудиться до гробовой доски»: Розенбаум рассказал о секрете долголетия

Народный артист России Александр Розенбаум, которому 13 сентября исполняется 75 лет, назвал труд главным условием долголетия. По словам артиста, именно постоянная занятость помогает человеку сохранять смысл жизни и оставаться активным. Об этом Розенбаум рассказал РИА Новости.

Певец отметил, что не считает 75-летний возраст поводом подводить окончательные итоги. Свои мысли он связывает прежде всего с будущими творческими и жизненными планами.

Розенбаум также назвал возраст состоянием души, которое не всегда совпадает с физическим состоянием человека. При этом артист подчеркнул, что сам юбилейный рубеж не воспринимает как предел.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Его родители были студентами Первого медицинского института и впоследствии стали врачами. Музыкой будущий артист начал заниматься с пяти лет.

После школы Розенбаум поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде и получил специальность анестезиолога-реаниматолога. Около шести лет он работал в составе бригады скорой помощи.

В 1980 году Розенбаум оставил медицинскую профессию и решил полностью сосредоточиться на музыке. За время творческой карьеры он написал более 850 песен и стихотворений и выпустил свыше 30 альбомов.

В 1996 году артист получил звание заслуженного артиста России, а в 2001-м — народного артиста РФ. В 2021 году Розенбаум был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.