Депутат Шолохов объяснил рост интереса у россиян к творчеству Достоевского

По словам первого замглавы Комитета нижней палаты парламента по культуре Александра Шолохова, творчество великого русского писателя Федора Достоевского весьма актуально, так как оно описывает то, что в настоящее время происходит в нашей стране. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в записках писателя подробно рассказано все, что станет делать Европа, и как в этой ситуации быть России.

По мнению парламентария, Достоевский имел уникальную способность разбираться и копаться в человеческой душе.