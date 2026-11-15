Консьержа элитного ЖК в Люберцах нашли с перерезанным горлом

РЕН ТВ: убийцей консьержа ЖК в подмосковных Люберцах мог быть его пьяный сын

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Жестокое убийство 60-летнего консьержа в одном из жилых комплексов подмосковных Люберец мог совершить его собственный сын. Подробности семейной трагедии раскрыл телеканал РЕН ТВ.

По сведениям журналистов, 35-летний мужчина навестил отца прямо на рабочем месте. Родственники устроили совместное застолье со спиртным, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта гость схватился за нож и нанес пожилому мужчине смертельные ранения.

Сама трагедия разыгралась около часа ночи у одного из жилых корпусов. Незадолго до расправы во дворе заметили агрессивного мужчину, который бродил по территории и выкрикивал английские ругательства. Спустя некоторое время жильцы дома услышали подозрительный шум рядом с пунктом выдачи заказов — предварительно, именно там и произошло нападение.

«Погибшему было около 60 лет. Его нашли на территории жилого комплекса рядом со шлагбаумом», — рассказал собеседник.

Свидетели случившегося оперативно вызвали на место медиков и правоохранителей. Прибывшая бригада скорой помощи уже не смогла спасти 60-летнего пострадавшего, мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщает полиция Подмосковья, подозреваемый был задержан. Его передадут следственным органам для дальнейших разбирательств.

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Люберцы

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