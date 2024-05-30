Депутат Соломатина считает долгой жизнь актрисы Заворотнюк при таком диагнозе

По словам врача и депутата нижней палаты парламента Татьяны Соломатиной, выразившей соболезнования в связи со смертью любимой миллионами актрисы Анастасии Заворотнюк, в действительности при глиобластоме, являющейся одной из наиболее агрессивных форм рака, так долго не живут. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что чаще всего прогноз с момента постановки подобного диагноза — это не больше года.

По мнению парламентария, то, что Анастасии Заворотнюк так продлили жизнь, является удивительным фактом.

Она также пожелала жителям нашей страны крепкого здоровья и напомнила о том, как важно беречь себя и своих близких.

Напомним, что сегодня ночью умерла актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время боровшаяся с раком головного мозга. В течение нескольких дней до этого ее преследовали сильные головные боли и слабость, актриса не могла сама передвигаться.