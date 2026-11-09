Ротенберг считает, что Галактионов должен заплатить «Локомотиву» неустойку, а не наоборот

Михаил Галактионов до сих пор числится главным тренером «Локомотива» на сайте клуба, отмечает «Спорт-Экспресс». 7 ноября председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных сообщил о расставании с тренером на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:1).

По данным издания, «Локомотив» не спешит с официальным заявлением, поскольку до сих пор не урегулирован вопрос с выплатой компенсации Галактионову. Предполагалось, что специалист получит 60 млн руб. за досрочное расторжение контракта. Однако гендиректор «Локомотива» Борис Ротенберг считает, что неустойку должен заплатить тренер, поскольку он является инициатором расторжения контракта.

Галактионов возглавлял «Локомотив» четыре года. В прошлом сезоне он привел команду к бронзовым медалям в РПЛ.

«Локомотив» после поражения от «Рубина» опустился на 15-е место, в зону вылета. Команда набрала в 14 матчах 11 очков.