Задоров дважды подрался с Брэди Ткачаком

Защитник Задоров подрался с Брэди Ткачаком стразу после стартового вбрасывания

Культура и спорт

Фото: [ХК «Бостон Брюинз»]

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» обыграли «Флорида Пантерз» со счетом 4:1. Матч изобиловал потасовками и стычками, в общей сложности хоккеисты обеих команд набрали 126 минут штрафного времени.

Сразу после стартового вбрасывания российский защитник «Бостона» Никита Задоров и американский форвард «Флориды» Брэди Ткачак сбросили краги и устроили бой. После обмена ударами россиянин повалил соперника на лед, оба игрока получили по пятиминутному штрафу.

По окончании второго периода Задоров и младший из братьев Ткачаков продолжили выяснять отношения. На этот раз судьи выписали каждом по 10 минут.

Никита Задоров два сезона подряд становился лидером НХЛ по количеству штрафных минут, в текущем чемпионате он также возглавляет список главных грубиянов. В 17 матчах он заработал 64 минуты штрафа. Брэди Ткачак идет на третьем месте с 44 минутами.

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