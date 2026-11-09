Атака БПЛА ВСУ на регионы России 9 ноября 2026: ПВО сбила 81 дрон над Ленобластью, есть жертвы

В ночь на 9 ноября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области, где силы ПВО уничтожили 81 БПЛА, обломки повредили промышленную зону и жилой дом в Киришах. В Курской области при ударе дрона по трактору погиб 40-летний мужчина, в Белгородской области за сутки зафиксированы два погибших. В Ростовской области обломки БПЛА повредили электроподстанцию и мост на федеральной трассе. Режимы беспилотной и ракетной опасности действовали более чем в 20 регионах.

Ленинградская область: 81 сбитый БПЛА, повреждения в Киришах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом ночью 9 ноября был уничтожен 81 украинский беспилотник. Зафиксированы факты попадания БПЛА в промышленной зоне города Кириши, а также попадание осколков в одну из квартир жилого дома. Из квартиры эвакуирована семья, эвакуация подъезда не потребовалась. Боевая работа продолжалась. Ранее губернатор сообщал о 38 сбитых дронах, затем цифра возросла до 81.

Белгородская область: два погибших и пожары на предприятиях

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Грайвороне FPV-дрон ударил по частному дому, от смертельных ранений погиб мужчина, еще трое получили ранения. В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник атаковал автомобиль, пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. Две женщины в Головчино и Ивне получили ранения и проходят амбулаторное лечение. За сутки атаки беспилотников подожгли склады и ангары на двух предприятиях — в Валуйках и селе Владимировка. В Шебекино детонация боеприпаса повредила 10 многоквартирных домов и социальный объект.

Кроме того, в больнице области скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка 31 октября. Также в Белгороде ночью 7 ноября при атаке БПЛА на многоквартирный дом погиб мужчина, его личность установили только сейчас по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Брянская область: раненая женщина, ракетная опасность

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что вражеский дрон атаковал мирных жителей поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате удара пострадала 36-летняя женщина, лечение назначено амбулаторно. Во время атаки повреждены остекление, фасад и кровля в многоквартирном доме.

Ракетная опасность в Брянской области продлилась 25 минут — о ней сообщали экстренные службы и губернатор 8 ноября в 23:04. Жителей просили соблюдать меры предосторожности. Ночью в Брянске жители слышали сильный грохот, предположительно от работы ПВО; официальной информации о ЧП не поступало. За минувшие сутки над территорией региона уничтожено 28 украинских БПЛА самолетного типа.

Ростовская область: повреждены электроподстанция и мост

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что падение сбитых беспилотников ВСУ на территорию энергообъекта под Миллерово спровоцировало возгорание трансформатора и отключение электричества в сельских поселениях Сулинское, Волошинское и Титовское. Пострадавших нет. Дежурные средства ПВО своевременно ликвидировали воздушные цели в небе над Миллеровским и Тарасовским районами, однако фрагменты одного из аппаратов рухнули на площадку электроподстанции «Сулин». Аварийные бригады энергетиков приступили к восстановительным работам.

Также в результате атаки БПЛА повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Движение на участке трассы полностью перекрыто, на месте работают экстренные службы. В регионе сохраняется угроза БПЛА.

Воронежская область: взрывы в пригороде, угроза удара БПЛА

Ночью 9 ноября в пригороде Воронежа прозвучали взрывы — жители одного из районов областного центра около часа ночи услышали два громких хлопка. В городе действовала тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА, объявленная в 19:49 8 ноября. Под угрозой непосредственного удара также находились Нововоронеж, Острогожский и Лискинский районы, где включили системы оповещения.

Тверская область: один сбитый БПЛА

По официальному сообщению оперативного штаба Тверской области, минувшей ночью силами ПВО Министерства обороны РФ над территорией региона ликвидирован 1 БПЛА. Люди не пострадали, разрушений нет. Ведется дальнейший мониторинг обстановки.

Тульская область: два сбитых БПЛА, ракетная опасность

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Также в Тульской области звучали сирены ракетной угрозы — на данный момент опасность миновала.

Другие регионы: режимы опасности и ограничения в аэропортах

Режим беспилотной опасности также объявлялся в Липецкой, Вологодской областях (в первой уже отменен) и в Крымском районе Краснодарского края. Он продолжал действовать в Калужской области. Ракетная опасность и «красный уровень» по БПЛА объявлялись в Херсонской, Смоленской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Запорожской, Московской, Ростовской, Псковской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Калужской, Тульской областях, в Крыму, Краснодарском крае и ЛНР. «Желтый уровень» опасности по БПЛА был объявлен в Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях, в ДНР и Мордовии.

Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 9 ноября ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги (23:21 мск), Череповца и Ярославля (1:40 мск). Аэропорты Домодедово (0:27 мск) и Внуково (1:33 мск) принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.