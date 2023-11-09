Депутат Свинцов считает необходимым введение спецналога для возвращающихся в Россию артистов

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по информполитике, информтехнологиям и связи Андрея Свинцова, к деятелям культуры, покинувшим Россию с началом спецоперации, а теперь возвращающимся обратно, следует применить специальный налоговый режим. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что не поддержавших спецоперацию и обливших родную страну грязью следует судить.

По мнению парламентария, возвращенцев стоит обязать оплачивать 95% дохода в казну, которые пойдут на поддержку спецоперации, многодетных, детей, инвалидов.

Он отметил, что осудивших и поменявших свое мнение относительно спецоперации нужно выпороть плетью на Красной площади.