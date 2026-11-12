В Реутове откроется выставка «Цветочная палитра»

В понедельник, 16 ноября, в Музейно-выставочном центре Реутова откроется выставка «Цветочная палитра», главным героем которой выступит цветок во всех его проявлениях. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Член Союза Художников России и Международного художественного фонда, художник Николай Акимов представит экспозицию из 30 работ, написанных в 2026 году. Посетители смогут увидеть классические композиции. Среди них - пионы, розы и полевые колокольчики, собранные в хрустальные вазы, глиняные кувшины и простые стеклянные банки.

Акимов является активным участником международных и российских художественных выставок, он работает в жанре русского классического пейзажа. Посетить выставку можно будет до 5 декабря.

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