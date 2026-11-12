Теплые зимы становятся нормой? Фенолог рассказал, почему климат «переписывает» привычные сезоны

Фенолог Любов: зима в Нижегородской области в 2027 году будет теплее нормы

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Зима 2026–2027 годов в Нижегородской области, вероятнее всего, окажется теплее обычного либо близкой к норме. Таким прогнозом поделился Михаил Любов — фенолог и доцент кафедры естественно-научного образования Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского, сообщил newsnn.ru.

Специалист обратил внимание: предсказать погоду на целый сезон с высокой точностью практически нереально, и ни один Гидрометцентр, по его мнению, таких гарантий не дает. Тем не менее некоторые тенденции все же можно проследить.

Общий тренд таков, что климат становится теплее, поэтому зимний сезон с большей вероятностью будет мягким, чем суровым. Впрочем, это лишь вероятность, а не гарантия. Из того, что климат меняется, вовсе не следует, что морозы исчезнут навсегда: периоды возвращения холодов вполне возможны.

Еще один фактор, влияющий на климат, по словам ученого, связан с процессами, происходящими в Тихом океане, отметил специалист.

«В 2026-м активизировалось теплое течение Эль-Ниньо, и пик этой фазы как раз приходится на конец года. А в годы, когда активизируется Эль-Ниньо, зимы на европейской части нашей страны, как правило, бывают теплее, мягче, с достаточно большим количеством осадков», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, какой станет зима в Москве из-за глобального потепления.

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