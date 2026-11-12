В Подмосковье с начала года изменили вид разрешенного использования более 3,1 тыс. земельных участков
Владельцы более 3,1 тыс. земельных участков сменили ВРИ с января в Подмосковье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Подмосковье с начала 2026 года владельцы более 3,1 тыс. земельных участков изменили вид разрешенного использования земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«За 10 месяцев с начала года вид разрешенного использования (ВРИ) изменили собственники 3 144 участков, в результате чего в бюджет поступило свыше ₽1,4 млрд», - говорится в сообщении ведомства.
Также в министерстве отметили, что за указанный период было принято 5 167 положительных решений об изменении вида разрешенного использования земли на ₽23,3 млрд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокий уровень работы МФЦ в регионе.