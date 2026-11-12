В Подмосковье диспансеризацию прошли почти 4 млн жителей

С начала 2026 года в Подмосковье диспансеризацию прошли уже более 3,6 млн жителей, у пациентов выявили более 112 тыс. заболеваний, о которых пациенты прежде не знали, в том числе 2,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика — один из наиболее эффективных способов своевременно обнаружить заболевания и начать необходимое лечение. Особенно это важно при онкологических заболеваниях, когда раннее выявление напрямую влияет на прогноз и эффективность терапии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, всех пациентов, кому потребовались дополнительная диагностика или лечение, направили к профильным специалистам. В регионе жители могут проверить свое здоровье на диспансеризации бесплатно, перечень исследований зависит от возраста и пола пациента. Результаты диспансеризации можно обсудить с врачом дистанционно — на телемедицинской консультации.

Напомним, что записаться на диагностику можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «МАКС». Диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.