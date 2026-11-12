Астероид или потерянный советский зонд? Загадочный объект приблизится к Земле в 2028 году

Небольшой астероид 1998 KY26 движется немного не так, как ожидали ученые, и причина этого пока остается неясной, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Icarus. Объект размером примерно с автобус получает дополнительное ускорение, которое нельзя объяснить только притяжением Солнца и планет, а астрофизики считают, что им может оказаться советский аппарат.

Раньше ученые предполагали, что внутри астероида может находиться лед. При нагревании он мог бы превращаться в газ и слегка подталкивать объект, как маленький реактивный двигатель.

Однако новые расчеты показали, что 1998 KY26, вероятно, слишком теплый и сухой, чтобы долго сохранять водяной лед. Поэтому такое объяснение стало менее вероятным.

На этом фоне астрофизик Гарвардского университета Ави Леб предложил другую версию. Он считает, что объект может оказаться советским аппаратом «Фобос-1», связь с которым была потеряна в 1988 году во время полета к Марсу.

По мнению Леба, размеры, яркость, вращение и траектория объекта подходят под эту гипотезу. Дополнительное ускорение в таком случае мог бы создавать солнечный свет, давящий на металлический корпус и солнечные панели.

Однако доказательств того, что 1998 KY26 действительно является аппаратом «Фобос-1», пока нет. Большинство астрономов по-прежнему считают его астероидом.

Разобраться в загадке может японский зонд Hayabusa2, который должен приблизиться к объекту в 2031 году. Для Земли 1998 KY26 опасности не представляет: в 2028 году он пройдет примерно в 32 млн миль от нашей планеты.