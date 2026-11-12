В «Медиашколе Подмосковья» приняли участие 300 представителей молодежи

«Медиашкола Подмосковья» прошла в СберУниверситете. В мероприятии приняли участие 300 представителей молодежи, в том числе начинающие журналисты, блогеры, контент-мейкеры молодежных организаций, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году благодаря сотрудничеству со Сбером мы смогли вывести наше мероприятие на принципиально новый уровень. Это позволило глубже раскрыть тему работы с искусственным интеллектом и дать ребятам те знания, которые помогут им в дальнейшей практике, в работе в своих молодежных центрах и медиапроектах», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам зампреда Среднерусского банка Сбербанка Олеси Лебедевой, участие в проекте дает банку возможность делиться с молодежью знаниями и экспертизой.

«Молодые и талантливые ребята — это наше будущее, и именно сегодня важно вкладываться в их развитие, создавать возможности для роста и поддерживать инициативы», - сказала она.

В рамках мероприятия прошла встреча с директором управления привлечения талантов и развития потенциала человека блока «Люди и культура» Среднерусского банка Сбербанк Ириной Малыгиной. Советник председателя Среднерусского банка Сбербанка Алик Завалищев рассказал, как ИИ меняет индустрию медиа. Основатель студии видеопроизводства Роман Киселев рассказал о работе с федеральными рекламными проектами.

Заместитель начальника управления по работе с новыми регионами АНО «Диалог Регионы» Максим Коринчевский рассказал об основах информационной безопасности, механизмах фрейминга, верификации дипфейков.

Выступление эксперта департамента кибербезопасности Сбера Ильи Бичарова было посвящено защите данных в цифровой среде и финансовой безопасности, механизмам социальной инженерии и когнитивным искажениям. Директор сегмента «Дети, подростки и молодежь» Сбербанка Никита Толстой рассказал о влиянии экономики на развитие ИИ.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии профессиональных колледжей в регионе.