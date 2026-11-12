Эпидемия бешенства в США: число зараженных животных в американском штате выросло вдвое

Daily Mail: число животных с бешенством в Род-Айленде выросло в два раза до 48

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова]

В американском штате Род-Айленд почти вдвое выросло число животных с бешенством, пишет Daily Mail. С начала года там подтвердили 48 случаев, тогда как в предыдущие пять лет в среднем регистрировали около 25 за год.

Больше всего заражений нашли у енотов — 27 случаев. Также бешенство обнаружили у 14 летучих мышей, четырех скунсов, одной кошки, одного койота и одного сурка.

Из-за возможного контакта с больными животными как минимум 32 человека получили профилактическое лечение. Бешенство передается через укусы, царапины или слюну зараженного животного, если она попадает в рану или на слизистые.

Болезнь поражает мозг и нервную систему. После появления симптомов она почти всегда заканчивается смертью, поэтому после возможного контакта важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Почему случаев стало больше, специалисты пока не знают. Власти проверяли версию о влиянии засухи, но рост продолжился и после улучшения погоды.

Одна из возможных причин — животных стали чаще проверять на бешенство. При этом похожие тревожные случаи в этом году отмечали и в других штатах Восточного побережья США.

иностранная пресса

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