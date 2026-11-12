Одно из древнейших насекомых мира почти 40 лет пролежало в музее под чужим именем: существу 324 млн лет

Окаменелость возрастом около 324 млн лет, которую десятилетиями считали древним ракообразным, оказалась одним из старейших известных насекомых, пишет GEEKSPIN со ссылкой на исследование в журнале Nature. Образец нашли в Техасе еще в 1985 году, после чего он почти 40 лет хранился в музее Сан-Диего.

Повторно изучить находку решил исследователь Кембриджского университета Эрик Тихелка. С помощью специальных фильтров, уменьшающих блики от породы, ученые смогли рассмотреть детали строения, которые раньше оставались незаметными.

У существа обнаружили шесть ног на груди и орган для откладывания яиц — признаки, характерные для насекомых. Новый вид получил название Chosha praecursor.

При этом на брюшке у него сохранились дополнительные конечности, похожие на маленькие лопасти. Исследователи предполагают, что с их помощью животное могло плавать.

Находка особенно важна потому, что от этого периода сохранилось очень мало окаменелостей насекомых.

По мнению ученых, Chosha praecursor может показать, как ранние насекомые постепенно переходили от жизни в воде к жизни на суше. Теперь окаменелость выставлена в Музее естественной истории Сан-Диего.