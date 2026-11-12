В Щелкове взяли на контроль дело по факту нападения на 78-летнюю пенсионерку

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на 78-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 6 ноября 2026 года в деревне Новая Слобода городского округа Щелково. Там четверо соучастников, действуя по предварительному сговору, через окно незаконно проникли в частный дом, где проживает 78-летняя женщина. Они связали потерпевшую простынями и, угрожая ножом и прижимая к ее животу холодный утюг, требовали передать им ценности.

После вскрытия встроенного в стену сейфа злоумышленники похитили 100 тыс. рублей и золотые украшения, общий ущерб составил около 1,1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

Сотрудники полиции задержали четверых нападавших, трое из них заключены под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения еще одному соучастнику будет рассмотрен судом в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.