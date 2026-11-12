Новое оборудование поступило в отделение анестезиологии-реанимации Волоколамской больницы — пять современных аппаратов искусственной вентиляции легких «Аспект Медикал» b1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Аппараты позволяют проводить респираторную поддержку с использованием различных режимов искусственной вентиляции легких в зависимости от индивидуальных потребностей каждого пациента.

С помощью оборудования можно следить за частотой дыхания пациента, давлением в дыхательных путях, концентрацией кислорода во вдыхаемой смеси и другими важными параметрами.

«Особенно важна роль такого оборудования при лечении пациентов с тяжелой пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, сепсисом, тяжелыми черепно-мозговыми травмами, острыми нарушениями мозгового кровообращения и другими критическими состояниями», — отметил анестезиолог-реаниматолог Волоколамской больницы Мурад Магомедов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».