Мяуканье оказалось настоящим способом общения: кошки меняют поведение рядом с человеком

Домашние кошки мяукают гораздо чаще, когда рядом находится человек, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале Animal Behaviour. Ученые считают, что мяуканье действительно служит способом общения с людьми, а не просто выражает эмоции.

В исследовании участвовали 38 домашних кошек. Перед каждой ставили любимое лакомство в прозрачном контейнере, который животное могло видеть и чувствовать по запаху, но не могло открыть.

Сначала ученые наблюдали за кошкой, когда в комнате никого не было, а затем — когда рядом находился человек. В одиночестве животные мяукали в среднем около 20 раз, а при человеке — более чем в четыре раза чаще.

Кошки также часто смотрели то на человека, то на недоступное лакомство. Такое поведение ученые считают еще одним способом показать, чего именно хочет животное.

Когда человека рядом не было, кошки чаще просто стояли на месте и смотрели на дверь.

Авторы считают, что кошки умеют менять свое поведение в зависимости от того, кто находится рядом. Это говорит о том, что мяуканье стало удобным инструментом общения именно с людьми.