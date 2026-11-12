Мяуканье оказалось настоящим способом общения: кошки меняют поведение рядом с человеком

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Домашние кошки мяукают гораздо чаще, когда рядом находится человек, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале Animal Behaviour. Ученые считают, что мяуканье действительно служит способом общения с людьми, а не просто выражает эмоции.

В исследовании участвовали 38 домашних кошек. Перед каждой ставили любимое лакомство в прозрачном контейнере, который животное могло видеть и чувствовать по запаху, но не могло открыть.

Сначала ученые наблюдали за кошкой, когда в комнате никого не было, а затем — когда рядом находился человек. В одиночестве животные мяукали в среднем около 20 раз, а при человеке — более чем в четыре раза чаще.

Кошки также часто смотрели то на человека, то на недоступное лакомство. Такое поведение ученые считают еще одним способом показать, чего именно хочет животное.

Когда человека рядом не было, кошки чаще просто стояли на месте и смотрели на дверь.

Авторы считают, что кошки умеют менять свое поведение в зависимости от того, кто находится рядом. Это говорит о том, что мяуканье стало удобным инструментом общения именно с людьми.

иностранная пресса

Читайте также

Любимая игрушка детей оказалась не такой безобидной: что не так со сквишами

Любимая игрушка детей оказалась не такой безобидной: что не так со сквишами

Швейцарские инженеры создали роботизированную кисть, способную ходить, вставать после падения и нажимать клавиши

Швейцарские инженеры создали роботизированную кисть, способную ходить, вставать после падения и нажимать клавиши

Почему одних динозавров знают все, а о других почти никто не слышал? Ответ скрывается в кинематографе

Почему одних динозавров знают все, а о других почти никто не слышал? Ответ скрывается в кинематографе

Как понять, что человек вам лжет? Бывший агент разведки США назвал пять тревожных сигналов

Как понять, что человек вам лжет? Бывший агент разведки США назвал пять тревожных сигналов

Почему с одними людьми разговор идет сам собой, а с другими постоянно буксует? Ученые нашли закономерность

Почему с одними людьми разговор идет сам собой, а с другими постоянно буксует? Ученые нашли закономерность

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Секрет крепкого брака заключается не в романтике: главное — не игнорировать партнера

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Волшебная таблетка для похудения, но какой ценой: в чем проблема нового западного средства для регулирования аппетита

Где проходит грань между гениальностью и безумием? Исследование шведских близнецов дало неожиданный ответ

Где проходит грань между гениальностью и безумием? Исследование шведских близнецов дало неожиданный ответ

Сигнал из глубин космоса заинтересовал наблюдателей за инопланетной жизнью: ученые проверяют его происхождение

Сигнал из глубин космоса заинтересовал наблюдателей за инопланетной жизнью: ученые проверяют его происхождение

Ученые создали цифровую копию Земли без жизни: все ради поиска инопланетян

Ученые создали цифровую копию Земли без жизни: все ради поиска инопланетян

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Тарантулы вместо сувениров: необычную контрабанду нашли в аэропорту Лимы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное