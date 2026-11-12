В Дмитровской больнице спасли мужчину, у которого во время тренировки случился обширный инфаркт

Врачи регионального сосудистого центра Дмитровской больницы спасли мужчину, у которого во время тренировки в спортзале случился обширный инфаркт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На беговой дорожке в фитнес-клубе мужчина почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу поехал в больницу. В ходе обследования у него выявили обширный инфаркт, повышенное давление, повышенный уровень холестерина. Это привело к образованию тромба, который полностью перекрыл одну из главных артерий сердца.

Мужчину экстренно направили на операцию. Через небольшой прокол врачи провели к сердцу катетер, расширили закупоренный сосуд специальным баллончиком и установили стент. На все потребовалось не более 15 минут. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. Теперь он должен регулярно наблюдаться у кардиолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».