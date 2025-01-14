Депутата Милонова не удивил фейк о смерти актрисы Барбары Брыльски

По словам депутата нижней палаты парламента Виталия Милонова, фейк о смерти звезды «Иронии судьбы» Барбары Брыльской не вызывает удивления. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что для россиян она осталась актрисой одной роли из советского прошлого.

По мнению парламентария, даже в Советском Союзе она не демонстрировала свою жизненную позицию и свои убеждения, а всего лишь играла.

Ранее сообщалось, что два года назад в Госдуме предложили переснять «Иронию судьбы» с другим актерским составом.