«Немецкий мост» в Ставрополье — место, которое стоит увидеть туристам: история первой народной железной дороги

В одном из живописных уголков Ставропольского края есть необычное место — мост через ручей. Кроме самого сооружения, деревьев и воды, вокруг ничего нет. Однако, несмотря на удаленность от городской суеты, место привлекает самых разных людей, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, регулярно здесь можно встретить скалолазов — на мосту периодически проводятся соревнования, которые часто организует Федерация скалолазания Ставропольского края. Любители активного отдыха также приезжают сюда на велосипедах, питбайках и квадроциклах. Есть и те, кто оставляет следы в виде граффити, — вандалы, к сожалению, тоже не обходят стороной эту конструкцию. Впрочем, встречаются и мирные отдыхающие: люди приходят сюда с фотоаппаратами, устраивают пикники и просто наслаждаются природой.

По информации издания, пять лет назад через ручей появилась еще одна переправа — деревянный мост для пешеходов. Стоит отметить, что подобное деревянное сооружение существовало здесь и в начале XX века.

«Мост находится в южном пригороде Ставрополя, на восточной окраине урочища Мамайская Лесная Дача. Точные координаты — 44.997002, 41.982743. Под мостом протекает Волчий ручей или Мамайка-2», — отмечено в статье NewsTracker.

Как говорится в материалах некоммерческого проекта «Исторический багаж», «Немецкий мост» — сооружение, которое некогда являлось частью Армавир-Туапсинской железной дороги — первой в России магистрали, построенной исключительно силами отечественных инженеров и рабочих на средства, собранные народом. Половину необходимой суммы пожертвовали ставропольские и кубанские купцы, крестьяне и казаки.

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