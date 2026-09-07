Атака БПЛА на жилые дома в Пермском крае: один погибший, четверо пострадавших, прокуратура на связи

Прокуратура Пермского края взяла под контроль оказание помощи гражданам, пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов на жилые дома в регионе, сообщил properm.ru со ссылкой на ведомство.

В результате происшествия, по данным региональной прокуратуры, один человек погиб. Еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Трое пострадавших были госпитализированы. Таким образом, общее число пострадавших достигло четырех человек.

Прокуратура, как уточняется, обеспечивает взаимодействие со всеми профильными ведомствами с целью оперативного реагирования и оказания необходимой помощи пострадавшим. Для приема обращений и предоставления правовой поддержки организована горячая линия.

Силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на Пермский край в ночь на 7 сентября. Об этом в своем официальном сообщении рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

По оперативным данным, в небе над территорией региона было сбито 27 вражеских БПЛА. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.

«Поручил профильным ведомствам и администрации города Перми принять все необходимые меры по ликвидации последствий», — написал в своем канале глава региона.

Ранее сообщалось, что в течение ночи с 6 на 7 сентября дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 306.