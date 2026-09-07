В Клину конфисковали автомобиль женщины, осужденной за повторную пьяную езду

Клинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 43-летней женщины, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ее приговорили к 260 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года, суд также конфисковал в доход государства автомобиль Hyundai Solaris. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне 2026 года подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль своей машины в нетрезвом состоянии. Она передвигалась по городскому округу между деревнями Давыдково и Рубчиха, где ее остановили сотрудники ГИБДД. Водитель отказалась выполнить требования работников правоохранительных органов о прохождении медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.