Реклама спрея с могилой: экс-девушку Navai обвинили в монетизации чужого горя

32-летняя блогерша и предпринимательница Анастасия Миронова вновь оказалась в центре скандала, пишет Super. На этот раз причиной стала рекламная кампания ее бренда по производству спреев для волос.

В рекламном ролике были использованы кадры в стиле «тру лайф», на одном из которых, по мнению подписчиков, изображена маленькая могила. Пользователи сочли это неэтичным и обвинили Миронову в попытках монетизировать чужое горе.

Анастасия не впервые публикует провокационный контент, однако на этот раз реакция оказалась особенно бурной.

«Есть вещи, которые не должны становиться маркетинговым ходом, особенно в нынешних реалиях», — отмечают пользователи.

Сама Миронова уже прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Она заявила, что бренд создавался как «архив воспоминаний», который включает коллективные утраты, знакомые каждому.

«Каждый проживает личные утраты в рамках своего чувственного диапазона, и мой таков», — написала Анастасия.

Она привела в пример художников и парфюмеров, которые также обращаются к теме утрат в своем творчестве.

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