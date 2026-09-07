Молодежь как драйвер перемен: Татьяна Некрасова о важности участия в выборах

Жителей Московской области ждет масштабная избирательная кампания. С 18 по 20 сентября 2026 года в регионе пройдут выборы нескольких уровней — федерального, регионального, а в четырех округах — Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — еще и муниципального.

Председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова отмечает, что участие в выборах — это не только реализация гражданского права, но и возможность повлиять на развитие родного города и региона. По ее словам, в том числе активная позиция молодежи помогает формировать современную городскую среду и запускать востребованные проекты.

«Выборы — наша главная возможность прямо участвовать в создании будущего, в котором нам хочется жить, работать и развиваться. Когда молодежь приходит на участки, мы открываем двери для самых крутых изменений. Именно так появляются современные пространства, новые спортивные кластеры и программы поддержки молодых специалистов. Участие в выборах — про гордость за свой город, про осознанную гражданскую позицию и про созидание. Это самый простой и эффективный способ сказать: „Мне важен мой дом, я верю в его успех, и я лично участвую в его победах!“» — сказала парламентарий.

Трехдневное голосование — с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября — позволяет выбрать наиболее удобный день с учетом рабочего графика, поездок и личных обстоятельств. Кроме того, жителям Подмосковья доступна опция дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и предварительная регистрация. После регистрации в системе получить бумажный бюллетень на избирательном участке будет нельзя. Это позволяет исключить возможность проголосовать дважды — онлайн и очно. Заявление об участии в ДЭГ можно подать до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, заявление можно отозвать через «Госуслуги» тоже до 14 сентября включительно.

Также предусмотрено голосование на дому для тех, кто по состоянию здоровья, инвалидности или иной уважительной причине не может прийти на участок самостоятельно.