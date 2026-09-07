Роман Товстик пропал из медийного пространства после операции

37-летняя Полина Диброва, известная светская львица и бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, случайно раскрыла информацию о пластической операции своего нынешнего возлюбленного, передает StarHit.

Речь идет о 51-летнем бизнесмене Романе Товстике, который, по словам Полины, сделал блефаропластику — операцию по коррекции век. Предположительно, именно из-за долгой реабилитации Товстик пропал из медийного пространства. Однако сама Диброва не связывает его отсутствие с операцией.

«Я приняла решение показывать себя и детей, пока так. Только без домыслов, у нас все хорошо», — написала Полина.

На фоне этой новости разгорается новый виток конфликта Дибровых-Товстиков. Накануне Полина подала в суд на бывшую жену Товстика — Елену, из-за оскорблений в социальных сетях. Диброва требует через суд ₽5 млн.