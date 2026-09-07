Жители Подмосковья оформили выплату для новорожденного почти 40 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали порядка 40 тыс. заявлений на оформление выплаты для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденными детьми, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей, оформить ее может один из родителей или опекунов при условии, что ранее не был получен подарочный набор. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить данные о ребенке, указать банковские реквизиты и прикрепить цифровые копии документов. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы.

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