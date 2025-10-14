Десять медалей из Японии: красногорские каратисты триумфально выступили на двух чемпионатах мира

Воспитанники красногорских клубов СПК «Сокол» и СК «Кимэ» блестяще выступили на престижных международных соревнованиях по каратэ в Токио, завоевав в сумме 10 медалей на двух параллельно проходивших чемпионатах мира.

Так, на 17-м Кубке мира WSKF спортсмены привезли четыре серебряные награды: 10-летние Марат Салаватов и Алина Салаватова, а также старшие спортсмены Святослав Белоклоков (16-18 лет) и Александр Гришин (18-21 лет) поднялись на вторую ступень пьедестала. Александру Попович и Дарья Салаватова в своих возрастных категориях заняли четвертые места.

Еще более впечатляющими стали результаты на 11-м Кубке мира KWF, где красногорцы взяли шесть наград разных достоинств. Золотыми чемпионами стали Кирилл Веденеев (18-49 лет) и Екатерина Бушина (14-15 лет). Серебро завоевали Александру Попович (16-17 лет) и Майя Ермолаева (16-17 лет), а бронзовыми призерами стали Александр Гришин (18-49 лет) и Дарья Салаватова (16-17 лет).

Управление по физической культуре и спорту администрации Красногорска отметило выдающуюся работу тренеров Евгения Бабакова и Андрея Шуравина, подготовивших спортсменов. Успех в Японии подтвердил высочайший уровень подготовки в местных спортивных клубах.