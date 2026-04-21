Ошибка после 16:00: ученые назвали время, когда категорически нельзя принимать важные решения

Постоянные мелкие и крупные решения могут истощать мозг и ухудшать их качество, пишет Daily Mail. Психолог Ким Хронистер рассказывает, как многие сталкиваются с так называемой «усталостью от решений».

По ее словам, с каждым выбором снижается способность мыслить рационально, а к концу дня люди становятся более импульсивными и склонными к ошибкам. «По мере истощения ресурсов мозга люди начинают принимать более эмоциональные и менее взвешенные решения», — объяснила она.

Эксперт советует минимизировать количество мелких решений, особенно утром, когда мозг работает лучше всего. Например, заранее выбирать одежду или завтрак. «Автоматизация простых решений помогает сохранить ресурсы для действительно важных выборов», — отметила Хронистер.

Также рекомендуется принимать ключевые решения в первой половине дня и избегать серьезных выборов после 16:00, когда когнитивные способности снижаются.

Чтобы восстановить ресурсы, психолог советует вести записи вечером и давать мозгу отдых.

По ее словам, правильная структура дня помогает сохранить ясность мышления и избежать ошибок.