В Подмосковье создали глазной банк нового типа, интегрированный в региональную систему донорства

В Подмосковье на базе МОНИКИ им. Владимирского создали глазной банк нового типа, который интегрирован в региональную систему донорства органов и тканей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Интеграция банка позволяет выстроить полный цикл работы с донорским материалом и минимизировать время от изъятия до консервации тканей. Ключевую роль в этой работе играет хирургический центр координации донорства и трансплантации. Всего в области в работе участвуют 37 медучреждений.

«Еще недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Подмосковье закрывает эту потребность самостоятельно, и путь от донора до операции проходит внутри региона», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Операции по пересадке роговицы проводятся в МОНИКИ. В этом нуждаются около 150 человек в год.

