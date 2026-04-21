Подмосковная компания выпустила почти 300 тыс. единиц инженерного оборудования

Подмосковная компания «Торговый дом АДЛ» с начала 2025 года выпустила более 260 тыс. единиц инженерных изделий – кранов, затворов, клапанов, которые используют в сфере ЖКХ, в строительной отрасли, в конце 2024 года она ввела в эксплуатацию новый производственный объект по выпуску инженерного оборудования в Коломне. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В строительство и запуск нового цеха по производству инженерного оборудования компания «Торговый дом АДЛ» инвестировала 1,3 млрд рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект реализовали при поддержке Правительства Московской области, под строительство объекта компании передали участок земли по упрощенной процедуре, без проведения торгов. Цех стал вторым объектом, который компания построила при имущественной поддержке региона. В конце 2022 года таким образом запустили производство шаровых кранов. Оба участка компания уже выкупила. В этом году компания «Торговый дом АДЛ» получила еще один участок без проведения торгов, где построит новый цех.

