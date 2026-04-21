«Приезжай в Россию, погуляй среди березок»: Милонов ответил Боне на обещание подать в суд за оскорбление

Конфликт, который длится уже более десяти лет и периодически вспыхивает с новой силой, вновь привлек внимание общественности. На этот раз поводом для перепалки между депутатом Государственной думы РФ Виталием Милоновым и телеведущей Викторией Боней стало оскорбительное высказывание парламентария, который назвал ее «дубайской эскортницей», пишет Woman.ru.

Виктория, которая последние годы живет за границей и часто бывает в ОАЭ, не стерпела такого обращения и пригрозила обратиться в суд, что, впрочем, не стало неожиданностью для тех, кто следит за их затяжной враждой.

Милонов, известный своим эпатажом и резкими высказываниями в адрес тех, кто, по его мнению, ведет неподобающий образ жизни, не остался в стороне. В ответ на угрозы модели судом он упрекнул ее в том, что она ведет роскошную жизнь за границей, при этом позволяя себе обсуждать темы, которые, как считает депутат, являются оскорбительными для русских женщин.

«Обсуждать Боню и других девушек из Дубая в контексте женского журнала мне кажется оскорбительным для прекрасных русских женщин. Жизнь наших замечательных женщин не проистекает в дубайских ваннах. Я с трудом понимаю о ком идет речь и честно, не готов вникать», — заявил Милонов.

Он также предположил, что у модели, вероятно, не все благополучно в жизни, раз она так остро реагирует на его слова, и призвал ее вернуться на родину.

Призыв депутата был облечён в довольно ироничную форму: он предложил Боне приехать в Россию, погулять среди березок и съесть шаверму с корюшкой — вместо того чтобы, как он выразился, «светить своими прелестями» на чужбине.

Ранее телеведущая Виктория Боня извинилась перед Ксений Собчак за обвинения в поиске компромата.