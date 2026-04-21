«Отношения охладели»: Агния Кузнецова впервые прокомментировала слухи о проблемах в браке

Известная российская актриса театра и кино Агния Кузнецова, сыгравшая в фильмах «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь», неожиданно нарушила молчание, сообщает Super.ru. В интервью Ксении Собчак она косвенно подтвердила слухи о том, что в ее браке с Максимом Петровым не все гладко.

Поводом для разговоров послужило то, что 40-летняя Кузнецова уже давно перестала публиковать совместные фотографии в социальных сетях, а ее появления на публике с супругом стали большой редкостью.

Сама Агния, которой недавно исполнилось 40 лет, не стала прямо заявлять о разводе или расставании, но в свойственной ей деликатной манере признала, что их отношения с мужем охладели.

«Я не теряю ни уважения, ни любви к этому человеку», — подчеркнула актриса.

Она добавила, что сейчас находится в периоде наблюдения за собой и своими ощущениями и не может говорить об этом конкретно, потому что это дело двоих людей.

Кузнецова и Петров поженились 16 сентября 2015 года, причем их знакомство и последовавшее за ним решение о браке были стремительными — всего через полгода после того, как они встретились. В декабре 2019 года у пары родился сын, и сама актриса не раз признавалась, что очень долго мечтала о ребенке.

