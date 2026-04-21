Сны, после которых нужно к врачу: предвестник скорой смерти

Регулярные ночные кошмары — это не просто «неприятные сны», а диагноз, который может быть связан с ускоренным старением организма и повышенным риском ранней смерти. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал сомнолог Илья Смирнов.

По его словам, важно отличать обычные неприятные сновидения от настоящих ночных кошмаров.

«Неприятное сновидение — это естественный процесс: мозг переваривает стресс, неудачи, дневные события. Такое бывает у всех, по несколько раз в неделю, и это норма. Ночные кошмары — другое. Это диагноз: человек просыпается в холодном поту, с учащенным сердцебиением, одышкой, выраженным страхом, и такое происходит не реже одного раза в неделю во время фазы быстрого сна», — объяснил врач.

Именно эти повторяющиеся тяжелые кошмары и стали объектом исследований, о которых заявили на Европейском конгрессе неврологов.

«Действительно, были работы, где показали: при частых ночных кошмарах скорость старения увеличивается. Доказать это окончательно сложно, но логика есть: организм постоянно испытывает ночной стресс, не успевает восстановиться ни физически, ни психически», — отметил Смирнов.

Он уточнил, что к тревожным сигналам относятся не только сами кошмары, но и общее ухудшение самочувствия: хронический недосып, дневная сонливость, слабость, рост тревоги и раздражительности. В таких случаях нужно обращаться к неврологу или сомнологу и проходить обследование — полисомнографию, которая под видеомониторингом фиксирует фазы сна, дыхание, работу мышц и сердца.

«Если кошмары стали регулярными, это не про „посчитать овец и все пройдет“. Здесь гигиены сна уже мало, нужна полноценная диагностика и лечение, иначе качество жизни падает, а риски для здоровья — растут», — подчеркнул специалист.

