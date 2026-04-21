Поплавская сравнила слова Соловьева о Боне с высказыванием Жириновского о Пугачевой

Телеведущий Владимир Соловьев вновь оказался в центре скандала, на этот раз — из-за своих резких высказываний в адрес модели и блогера Виктории Бони, прозвучавших в эфире федерального канала.

Соловьев, известный своей бескомпромиссной манерой ведения дискуссий, позволил себе нелестные эпитеты в сторону Бони. Это мгновенно вызвало бурную реакцию в социальных сетях, где многие пользователи потребовали «отменить» журналиста за его, по их мнению, недопустимые слова.

Как пишет StarHit, нашлись и те, кто встал на защиту телеведущего. Актриса Яна Поплавская, которая нередко высказывается на острые темы, заявила, что Соловьев совершенно правильно назвал вещи своими именами, и что Боня, живущая за границей и ведущая роскошный образ жизни, не представляет обычных русских женщин.

«Соловьев все сказал правильно — назвал белое белым, черное черным. Что вдруг за вой на болотах поднялся, что за ханжество вдруг изо всех щелей поперло? Эти же люди, которые в общественное пространство выбрасывают "Боже мой, оскорбили женщину", сами, у себя дома, на кухне говорят все то же самое — эскортница! Возможно, даже жестче. Потому что все про нее все знают. Чем и как она зарабатывает», — отметила Поплавская.

Она также припомнила слова покойного депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского, который в свое время нелестно высказывался об Алле Пугачевой, и добавила, что патриотизм и православие в последнее время стали разменной монетой.

«Кстати, Жириновский назвал Пугачеву женщиной легкого поведения. И кто теперь скажет, что он был не прав?!» — добавила актриса.

Сама Боня не оставила выпады без ответа. Модель заявила, что не намерена прощать Соловьева, и планирует подать на него заявление в соответствующие органы. В ответ на это Соловьев с присущей ему иронией выразил недоумение, почему Викторию до сих пор не признали иностранным агентом.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ответил Виктории Боне на угрозы подать в суд.