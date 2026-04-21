Ежегодный фестиваль инноваций в Технолицее им. В.И. Долгих в Истре объединил почти 2,5 тыс. человек

18 апреля в Технолицее имени В.И. Долгих муниципального округа Истра прошел ежегодный фестиваль инноваций «Техноночь» — яркое событие в сфере технологического образования, которое объединило энтузиастов науки и молодежь с ведущими компаниями страны. Об этом сообщает пресс‑служба Министерства образования Московской области.

Фестиваль привлек почти 2500 гостей и 44 компании — от крупных промышленных гигантов до инновационных стартапов. Среди участников — Технопарк ЦАГИ, горно‑металлургическая компания «Норильский никель», «Билайн», РТУ МИРЭА, «Лаборатория Касперского», Яндекс Образование, МГУ имени М.В. Ломоносова и другие ведущие организации. Такое представительство подчеркивает высокий статус мероприятия и его значимость для развития технологического образования в регионе.

Гости фестиваля получили уникальную возможность познакомиться с последними достижениями в области робототехники, виртуальной реальности и IT‑технологий. Пространство площадки превратилось в интерактивную лабораторию, где каждый мог не только наблюдать, но и участвовать в процессе познания.

На мастер‑классах участники осваивали самые актуальные направления: работали с VR‑технологиями, погружаясь в виртуальные миры, изучали основы ИИ‑робототехники, постигали азы радиоэлектроники, собирая простые схемы, применяли конструктивную математику для решения практических задач, а также знакомились с картографическими системами.

Особое внимание было уделено юным посетителям: для них организовали увлекательные квесты, мастер‑классы по работе с эпоксидной смолой и анимационную студию, где ребята могли создать собственные мультфильмы. Такие активности пробуждали интерес к науке и творчеству с ранних лет.

