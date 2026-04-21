В РЖД предупредили о сбое при покупке билетов на поезда через сайт

Россияне столкнулись со сбоем при покупке билетов на поезда дальнего следования через сайт РЖД. На «горячей линии» предлагают воспользоваться онлайн-сервисом позднее или приобрести билет в кассе, выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 21 апреля, пассажиры столкнулись с проблемами при покупке железнодорожных билетов. При оформлении и попытке оплаты заказ не формируется, однако стоимость билета списывается с карты, а транзакция в банке находится в статусе «Операция в обработке».

«Пытались купить билеты дважды. Первый раз заказ не сформировался после начала оплаты, банк сначала списал деньги, потом вернул. Во второй раз билеты также не удалось оформить. Деньги списались, но так и не вернулись — прошло уже больше часа, хотя на сайте РЖД покупка слетела. В приложении банка указано: „Операция в обработке“. Пытались дозвониться до „горячей линии“, но разговор прервался», — рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пассажиры.

На «горячей линии» предупреждает о том, что в настоящее время возможны сложности при оплате билетов на сайте и мобильном приложении, выяснил корреспондент издания.

«Информация передана в ответственное подразделение. Вы можете воспользоваться сервисом позднее или приобрести билет в кассе. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на «горячей линии».

Как сообщил оператор «горячей линии» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», сбои могут быть связаны с высокой нагрузкой на сайт в утренние часы, связанной с открытием продаж на новые даты в это время.

Сроки по восстановлению работы онлайн-сервисов РЖД уточняются.

