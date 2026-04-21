В Московской области услуга по оказанию экстренной социальной помощи стала удобнее

Московская область сделала важный шаг к максимальному упрощению доступа граждан к социальной поддержке: теперь оформить экстренную помощь стало еще удобнее благодаря новому цифровому решению. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области анонсировало запуск усовершенствованного сервиса, который избавляет заявителей от бумажной волокиты.

Раньше для получения экстренной социальной помощи совершеннолетним членам семьи приходилось сканировать и прикреплять к заявлению письменные согласия на обработку персональных данных. Сегодня эта процедура ушла в прошлое: теперь все можно сделать в несколько кликов прямо на экране смартфона или компьютера.

Заявитель дает согласие на обработку своих данных в электронном виде. Интеллектуальная система мгновенно проверяет наличие его учетной записи на региональном портале госуслуг. Если профиль зарегистрирован, сервис автоматически направляет уведомление в личный кабинет пользователя — никаких дополнительных действий не требуется.

Такая цифровизация не только экономит время, но и снижает вероятность ошибок, связанных с ручной обработкой документов. Процесс стал прозрачнее, быстрее и комфортнее для жителей Подмосковья.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.