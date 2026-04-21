66% получающих компенсацию за аренду жилья в Подмосковье медиков — средний медперсонал

В Московской области работает программа компенсации аренды жилья медицинским работникам. Она помогает специалистам сосредоточиться на своей важной миссии, не беспокоясь о бытовых сложностях. Инициатива особенно актуальна для отдаленных округов, где привлечение и удержание квалифицированных кадров - непростая задача.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, сумма выплаты напрямую зависит от удаленности городского округа. Медики, работающие в регионе, могут рассчитывать на существенную финансовую помощь: одинокий специалист вправе получать до 30 тыс. руб. ежемесячно, если в программе участвуют оба супруга‐медика — сумма возрастает до 45 тыс. руб. Такие условия делают проживание в любом уголке Подмосковья более комфортным и доступным.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, сегодня ежемесячную компенсацию получают свыше 17 тыс. медицинских работников. При этом особую значимость имеет тот факт, что почти 11,2 тыс. получателей — представители среднего медицинского персонала. Остальные — более 5,8 тыс. человек — врачи. Это говорит о том, что инициатива действительно отвечает потребностям системы здравоохранения, поддерживая не только врачебный состав, но и тех, без кого невозможна бесперебойная работа медучреждений.

Для тех, кто хочет детально разобраться в условиях программы, доступна развернутая справочная информация по ссылке.

