В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 21 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1,1 млн транспортных средств, что на 6,5% больше показателей прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и н е отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.