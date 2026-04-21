100 лет со дня рождения Елизаветы II: Карл III выступил с обращением, в котором вспомнил жизненный путь королевы

Королеве Великобритании Елизавете II, которая правила дольше всех монархов в мировой истории, 21 апреля исполнилось бы 100 лет. Ее не стало еще в 2022 году, и этот юбилей — день, который она так и не увидела. Однако память о ней жива, и ее сын, нынешний король Карл III, счел своим долгом почтить мать в этот знаменательный день, выступив с трогательным обращением, в котором смешались и светлая грусть, и гордость за ее наследие, и даже некоторая доля тревоги за современный мир, сообщает The Voice.

Карл III вспомнил, какой преданной своему народу была Елизавета II, как много перемен выпало на ее долгий век, и как она оставалась символом стабильности и надежды для миллионов людей. Но в своем обращении король не стал обходить стороной и темные темы: он упомянул скандал, связанный с его младшим братом принцем Эндрю и с преступником Джеффри Эпштейном, а также отметил, что мир сейчас находится в крайне нестабильной ситуации.

Тем не менее, Карл III подчеркнул, что черпает уверенность в вере Елизаветы в добро и надежду, и призвал всех стремиться к лучшему, более справедливому и безопасному миру, выразив сожаление, что сама королева не дожила до этого юбилея.

«Я подозреваю, что многое из того, что происходит в наше время, могло глубоко ее тревожить, но я черпаю уверенность в ее вере в то, что добро всегда восторжествует, и что за горизонтом всегда забрезжит рассвет. Ведь, как сказала юная принцесса Елизавета в своем первом публичном обращении, когда ей было всего 14 лет, каждый из нас может внести свой вклад, чтобы сделать мир завтрашнего дня лучше и счастливее. Я всем сердцем разделяю это убеждение», — отметил Карл III.

На этой неделе члены королевской семьи соберутся, чтобы еще раз почтить память Елизаветы II. В планах — визит короля и королевы Камиллы на место, где будет создан мемориал в честь покойной монархини, а также торжественный прием в Букингемском дворце.

