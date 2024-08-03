Детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в подмосковных Химках
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
Уже через две недели в городском округе Химки проведут традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Примечательно, что в этом году за главный трофей сразятся команды из ведущих академий страны, а также спортсмены из СНГ и новых регионов России. Игры группового этапа пройдут на стадионе «Новые Химки», а финальные матчи — в спортивном комплексе «Родина».
Также в рамках турнира запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В завершении состязаний проведут гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».
«В этом году турнир действительно подтвердил свой международный статус, и мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участников. Наша цель — не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов — кипербола и кипербатла», — сказал футболист Игорь Акинфеев.