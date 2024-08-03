Детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в подмосковных Химках

Уже через две недели в городском округе Химки проведут традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что в этом году за главный трофей сразятся команды из ведущих академий страны, а также спортсмены из СНГ и новых регионов России. Игры группового этапа пройдут на стадионе «Новые Химки», а финальные матчи — в спортивном комплексе «Родина».

Также в рамках турнира запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В завершении состязаний проведут гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».